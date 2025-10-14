Sénégal - Mauritanie : le onze de départ des "Lions" dévoilé avec Mory Diaw et Pape Guèye

Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé le onze de départ du Sénégal pour le choc face à la Mauritanie, prévu ce mardi à 19h00 GMT au stade Abdoulaye Wade.



Touché et forfait pour cette rencontre, Édouard Mendy cède sa place dans les buts à Mory Diaw. En défense, Pape Thiaw a conservé la même base que lors du match contre le Soudan du Sud, avec Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf.



De retour de suspension, Pape Gueye retrouve sa place au milieu de terrain. Le joueur de Villarreal formera un duo complémentaire avec Idrissa Gana Gueye.



Le secteur offensif demeure inchangé, avec Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr alignés pour mener l’attaque des « Lions ».