Sénégal - Mozambique : 11 de départ de Patrick Vieira, Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye sur le banc

Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027 contre le Mozambique, la composition de l'équipe nationale du Sénégal a été officialisée. Pour sa première rencontre sur le banc, le sélectionneur a aligné un onze entrant remanié, marqué par la titularisation du capitaine Moussa Niakhaté en défense centrale et la présence de Nicolas Jackson à la pointe de l'attaque.



Le portier Yehvann Diouf a été désigné pour garder les cages des Lions. La ligne défensive s'est composée de Moussa Niakhaté, Sadibou Sané, Lamine Sy et El Hadji Malick Diouf. Dans le secteur de l'entrejeu, le technicien a fait confiance au trio Lamine Camara, Pape Gueye et Pape Matar Sarr. Enfin, l'animation offensive a été confiée à Abdallah Sima et Assane Diao sur les ailes, en soutien de Nicolas Jackson.



Sur le banc des remplaçants, des cadres comme Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye ont pris place aux côtés de Mory Diaw, Ngagne Demba Thiam, Nobel Mendy, Malang Sarr, Mamadou Sarr, Rassoul Ndiaye, Issa Soumaré, Ibrahim Mbaye, Boulaye Dia et Pape Moussa Fall