Alerte hydrologique à Podor : le plan d’eau a grimpé de 4 centimètres en 24 heures

Après les alertes enregistrées dans la région de Kédougou, le niveau du fleuve Sénégal a maintenu sa progression à la station de Podor. Selon les relevés effectués ce vendredi 25 septembre 2026 au quai El Hadj Boubou Sall, le plan d’eau a atteint la cote de 3,24 mètres à 8 heures, marquant une hausse de 4 centimètres par rapport à la veille, où la hauteur mesurée s'élevait à 3,20 mètres.



Bien que cette montée reste constante sur 24 heures, la situation demeure nettement en deçà du niveau observé l’année précédente à la même date, où le fleuve affichait 5,22 mètres. Toutefois, la dynamique constatée sur le terrain a incité les autorités à appeler à la prudence.



Face à cette évolution, une consigne de vigilance renforcée a été adressée aux populations riveraines vivant ou travaillant à proximité des cours d'eau, avec une attention particulière requise pour la sécurité des enfants et du cheptel. Par ailleurs, des précautions ont été recommandées pour la sécurisation des équipements positionnés le long des berges, notamment les pirogues, les filets de pêche, les bacs flottants et les groupes motopompes.