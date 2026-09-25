Journée mondiale des pharmaciens : le ministère de la Santé a rendu hommage aux professionnels du secteur

À l’occasion de la Journée mondiale des pharmaciens, célébrée ce vendredi 25 septembre 2026, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu à saluer l’engagement de l’ensemble des professionnels de la pharmacie pour leur contribution à la santé des populations.



Dans un message d'hommage, les autorités sanitaires ont rappelé le rôle clé joué par ces spécialistes au sein du système de santé public et privé. Maillons essentiels de la chaîne de soins, les pharmaciens veillent au quotidien à garantir la qualité, la sécurité ainsi que le bon usage des médicaments distribués sur l'ensemble du territoire national.