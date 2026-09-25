Journée mondiale des pharmaciens : le ministère de la Santé a rendu hommage aux professionnels du secteur

À l’occasion de la Journée mondiale des pharmaciens, célébrée ce vendredi 25 septembre 2026, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a tenu à saluer l’engagement de l’ensemble des professionnels de la pharmacie pour leur contribution à la santé des populations.
Dans un message d'hommage, les autorités sanitaires ont rappelé le rôle clé joué par ces spécialistes au sein du système de santé public et privé. Maillons essentiels de la chaîne de soins, les pharmaciens veillent au quotidien à garantir la qualité, la sécurité ainsi que le bon usage des médicaments distribués sur l'ensemble du territoire national.
Dans un message d'hommage, les autorités sanitaires ont rappelé le rôle clé joué par ces spécialistes au sein du système de santé public et privé. Maillons essentiels de la chaîne de soins, les pharmaciens veillent au quotidien à garantir la qualité, la sécurité ainsi que le bon usage des médicaments distribués sur l'ensemble du territoire national.
Autres articles
-
Cameroun : le CPJ a exigé toute la lumière sur la détention arbitraire de quatre journalistes
-
Travaux du pont Émile Badiane : le préfet a interdit la marche du collectif « L’Heure est grave » en raison de la commémoration du Joola
-
Conseil interministériel : Ahmadou Al Aminou Lô a appelé à une introspection avant la rentrée scolaire
-
Rentrée scolaire 2026-2027 : le calendrier fixé au 5 octobre pour les enseignants et au 8 pour les élèves
-
Ferrailles et métaux : les professionnels de la filière haussent le ton face aux autorités