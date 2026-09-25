Ferrailles et métaux : les professionnels de la filière haussent le ton face aux autorités

Les professionnels de la filière des ferrailles et des métaux au Sénégal ont exprimé leur vive inquiétude face aux nouvelles règles régissant leur secteur. Dans une résolution officielle rendue publique, les opérateurs ont fermement contesté les exigences introduites par l’arrêté n°000530 du 10 janvier 2024, en particulier les dispositions prévues à l’article 16. Ils ont sollicité un réexamen immédiat de leur situation réglementaire ainsi que l’ouverture d’un dialogue constructif avec les autorités pour revoir les modalités de renouvellement des licences d’exploitation.



Désireux de lever toute ambiguïté sur leur mobilisation, les acteurs de la filière ont tenu à préciser le sens de leur démarche. Dans leur document officiel, ils ont affirmé que leur action ne visait « aucune institution, aucune personne et aucune entreprise ». Le président des exportateurs de métal du Sénégal, Serigne Momar Sokhna, a souligné que l’objectif restait l’instauration d’un cadre juridique « clair, cohérent, transparent et accessible » pour l’ensemble des acteurs désireux de travailler dans la légalité.



Les professionnels ont rappelé qu’ils avaient consenti de lourds investissements financiers et logistiques sous l'empire du décret n°2016-624 du 24 mai 2016. Face aux bouleversements entraînés par les nouvelles exigences de 2024, les opérateurs ont réclamé une attention particulière des pouvoirs publics afin de préserver le tissu économique et les emplois de la filière.