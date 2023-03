Sénégal-Mozambique: les journalistes en colère contre les joueurs et dirigeants de l’Equipe nationale

Décidément, le match Sénégal-Mozambique n’en finit pas d’aimanter les polémiques. Après le match et tous les soubresauts politiques qui l’ont accompagné, le journalistes qui étaient dans la main courante et à la salle de conférence ont attendu des heures, en vain, sans avoir un joueur avec qui échanger sur la rencontre.



Les confrères ont trouvé cette situation déplorable et dénoncé un manque de respect de la part des joueurs sénégalais.



D’aucuns pensent que les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football ont créé cette situation pour éviter que les joueurs soient interpellés sur l’affaire de la billetterie.



Des journalistes sportifs comme Saikou Seydi (Emedia), Cheikh Tidiane Ndiaye (Gfm), Adama Kandé (2STV) ont laissé exploser leur colère dans les coulisses du Stade Abdoulaye Wade.