Sénégal : Pape Malick Ndour alerte sur la hausse préoccupante de la dette publique d’ici 2029

Dans un message publié sur sa page Facebook, l'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a exprimé ses inquiétudes face à l'augmentation rapide de la dette publique sénégalaise. Il estime que, si la tendance actuelle se poursuit, la dette pourrait atteindre un niveau sans précédent de 23 000 milliards de FCFA d'ici 2029.



« Il a été largement affirmé que, durant les 12 ans de son mandat, Macky Sall avait emprunté 12 000 milliards. En 2024, l'État du Sénégal a emprunté près de 4 500 milliards et prévoit de faire de même en 2025 », écrit-il.



Au total, dit-il, la « dette pourrait atteindre environ 9 000 milliards sur deux ans ». Selon lui, si on ne stoppe pas la « furie dépensière du nouveau régime et qu'on laisse cette tendance se maintenir, la dette pourrait augmenter à 23 000 milliards d'ici 2029, du jamais-vu dans l'histoire économique du Sénégal ».



Pape Malick Ndour a également soulevé des questions sur la gestion des 5 milliards de FCFA votés dans la loi de finances rectificative (LFR) de 2024 pour indemniser les ex-détenus et les victimes des violences pré-électorales.



« Vous avez fait voter une enveloppe de 5 milliards dans la loi de finances rectificative de 2024 pour indemniser des ex-détenus et victimes des violences pré-électorales. L'exercice budgétaire de 2024 étant clos depuis le 31 décembre, où est l'argent ? A-t-il été intégralement consommé en ce laps de temps ? L'avez-vous reporté peut-être dans l'exercice de 2025 ? », s’interroge-t-il.



L’ancien ministre questionne également l'opportunité de l'intégration de cette enveloppe dans la LFR 2024, sachant qu'elle pourrait être difficile à exécuter en si peu de temps.