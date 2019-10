Sénégal : Papiss Cissé, un retour en sélection pour mettre fin à la panne d’efficacité ?

Depuis le 27 janvier 2015, le joueur n’a plus revêtu la tunique des Lions du Sénégal.

Après la pige de deux saisons en Chine, l’attaquant sénégalais retrouve sa forme d’antan avec Alanyaspor en ce début de saison. 9 buts en 9 matchs, ce sont les chiffres hallucinants du joueur en Super Lig Turque. Sera-t-il la surprise de la liste d’Aliou Cissé en novembre ?



Bien que le Sénégal dispose des joueurs offensifs de qualités, les buteurs se font rares. La preuve, plusieurs attaquants de pointe ont été choisis sans succès. Mame Birame Diouf, Mbaye Niang, Moussa Konaté, Famara Diedhiou, Mbaye Diagne… ont été utilisés sans parvenir à convaincre.



Mbaye Niang a été fantomatique à la CAN 2019 (0 but marqué), Mbaye Diagne, meilleur buteur de la Super Lig la saison dernière a déçu à la CAN. Famara Diedhiou titularisé face au Brésil récemment, outre le but marqué sur penalty, n’a pas pesé sur les défenseurs centraux. Le constat est clair, les Lions manquent d’un vrai buteur puisque l’étincelle ne vient pratiquement que de Sadio Mané.



Alors, avec tout ce problème sur le plan offensif, ce qui coïncide avec le réveil de Papiss Demba Cissé, il tape sérieusement à la porte. Un retour en sélection pourrait être envisagé.



Peut être la nouveauté de la liste d’Aliou Cissé pour les éliminatoires de la CAN 2021. Depuis l’arrivée du sélectionneur sénégalais, il n’a jamais sélectionné le natif de Dakar.