Sénégal – Royaume-Uni : la coopération renforcée lors de la 2ᵉ session du Dialogue Stratégique

Le Sénégal et le Royaume-Uni ont tenu, le mardi 2 septembre 2025, la deuxième session de leur Dialogue Stratégique de haut niveau, à Londres. Cette rencontre, coprésidée par la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, et son homologue britannique, Lord Collins of Highbury, a permis de consolider un cadre de concertation instauré en octobre 2023.Institué pour se tenir chaque année, ce mécanisme vise à identifier et promouvoir les priorités communes en matière de politique étrangère, de sécurité, d’économie et d’environnement. Les discussions de cette deuxième édition ont particulièrement porté sur le renforcement de la coopération industrielle et commerciale, à quelques semaines du Forum « Invest in Sénégal », prévu les 7 et 8 octobre prochains à Dakar.Le Royaume-Uni a réaffirmé « son intérêt pour le financement de grands projets d’infrastructures, notamment le Port de Ndayane, présenté comme l’un des leviers majeurs de modernisation logistique et de compétitivité régionale du Sénégal. » Cet engagement intervient dans un contexte où Dakar cherche à attirer davantage d’investissements étrangers pour soutenir sa stratégie de croissance et d’industrialisation.Au-delà des enjeux économiques, les deux délégations ont évoqué les défis sécuritaires mondiaux et régionaux. Elles ont exprimé une profonde préoccupation face à l’aggravation de la situation au Sahel et à Gaza, tout en insistant sur « l’urgence de parvenir à une solution pacifique au conflit en Ukraine ».