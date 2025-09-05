Sénégal–Soudan : polémique autour de la billetterie, les supporters crient au scandale

Le match des éliminatoires de la Coupe du Monde opposant le Sénégal au Soudan, prévu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, est au centre d'une vive polémique. De nombreux supporters, désireux de soutenir les Lions de la Teranga, font face à des difficultés majeures pour se procurer des billets, déclenchant l'ire de l'opinion publique et des internautes.



Comme l'a souligné le journaliste Mor Talla Gaye, la Fédération sénégalaise de Football (FSF) est accusée d'une "gestion brouillonne" et "presque méprisante" de la billetterie. Cette mauvaise organisation a engendré une situation chaotique, notamment à Thiès, où la vente de billets s'est transformée en un véritable "marché noir".



Une flambée des prix et un marché parallèle organisé



Selon plusieurs témoignages, les billets dont le prix officiel était fixé à 1 000 F CFA se revendent au double. La situation est encore plus critique pour les billets de 3 000 et 5 000 F CFA, qui sont "délibérément introuvables" et réapparaissent à des prix démesurés, bien au-delà de leur valeur nominale.



Cette spéculation flagrante ne se limite pas aux billets. Des intermédiaires peu scrupuleux proposent également un service de transport entre Thiès et Diamniadio à 4 000 F CFA pour un aller-retour, alors que le tarif habituel est de 3 000 F CFA. Mor Talla Gaye qualifie cette pratique de "racket organisé".





La colère des supporters explose sur les réseaux sociaux





L'indignation grandit et se propage rapidement sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters sénégalais expriment leur frustration et leur sentiment d'injustice face à ce qu'ils considèrent comme une trahison de la part de l'instance dirigeante du football national.



Des messages de colère et de déception inondent les plateformes, beaucoup de Sénégalais déplorent la dérive du football, qui semble désormais servir l'enrichissement de quelques-uns plutôt que la passion de tous. Un internaute a d'ailleurs commenté que la FSF prend "en otage la passion des Sénégalais", un sentiment partagé par de nombreux fans.



La tension est montée d’un cran, à quelques heures seulement du coup d’envoi. Excédés de courir en vain derrière des billets introuvables aux prix officiels, certains fans en colère ont pris d’assaut un revendeur qui faisait son commerce illégal juste devant le stade, selon Stades Football, qui a diffusé une vidéo de la scène sur Facebook.



La FSF n'a pas encore réagi officiellement à ces accusations. Le silence de la Fédération ne fait qu'alimenter le mécontentement général. Face à une telle situation, la question demeure : le match se jouera-t-il devant un stade "clairsemé" malgré la ferveur populaire ? Seul l'avenir le dira.

