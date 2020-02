Sénégal : Un déficit de 2 244 milliards FCFA du solde commercial en 2019

La balance commerciale sur les biens du Sénégal est ressortie avec un déficit de 2 244 milliards FCFA en 2019 (3,4 milliards d'euros), soit pratiquement le même niveau que le déficit précédent.



Cette situation qui est la résultante d'un volume encore très important des importations (4 229,3 milliards FCFA) par rapport aux exportations (1 985 milliards FCFA), traduit la forte dépendance de la seconde économie de l'UEMOA au reste du monde.



La hausse des importations est notamment en partie due aux produits pétroliers et au riz pour des montants respectifs de 733,54 milliards FCFA et de 207,66 milliards FCFA en 2019.



Ainsi, le Nigéria est le principal partenaire commercial africain du pays avec 259,6 milliards FCFA de biens échangés, essentiellement des produits pétroliers.



Les échanges avec les autres pays de l'UEMOA se sont établis à 464,97 milliards FCFA dont 388 milliards FCFA pour les exportations et 77 milliards FCFA pour les importations.



Sur la période, la France est restée le principal fournisseur du pays avec 795 milliards FCFA de biens importés.



Source: Sika Finance