Sénégal: Un grand rassemblement contre l’homosexualité prévu à Dakar et dans les autres régions en février

Le collectif And Samm Jikko-yi (ASJ) passe à la vitesse supérieure suite au rejet par l’Assemblée nationale, de leur proposition de loi anti-homosexuels et "le désaveu infligé aux guides religieux qui l’avaient signée et parrainée". Il annonce une série de manifestations le dimanche 20 février 2022, à Dakar et dans les 14 régions du Sénégal.



Selon le porte-parole de l’Ong Jamra, Mame Makhtar Guèye, les 114 structures qui compose le collectif vont lancer leur plan d’actions national. Un grand rassemblement est prévu à la place de la Nation (ex-obélisque) dimanche 20 février de 09 heure à 14 heures et dans les autres régions du pays.