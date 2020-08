Sénégal : au moins 13 décès dus à différentes causes enregistrés ce week-end

Au Sénégal, le week-end a été macabre. Au moins treize (13) décès liés à différentes causes ont été répertoriés entre samedi 22 et dimanche 23 août et ce dans différentes localités notamment Dakar, Tivaouane, Linguère, Touba et Kaffrine.



Un accident survenu dimanche à hauteur du village de Dokho Bâ situé à une dizaine de kilomètres de la commune de Linguère (nord-est de Dakar), a fait un (1) mort et 7 blessés dont 4 dans un état grave. À l’origine du drame, un véhicule qui revenait du marché hebdomadaire de Daara Djolof et qui a fait plusieurs tonneaux après l’éclatement d’un de ses pneus.



Dans la région de Kaffrine (centre-ouest du Sénégal), deux (2) décès y ont été enregistrés. Il s’agit d’un élève en classe de 3ème mort par l’électrocution et d’un garçon âgé de 14 ans tué par un camion.



À Tivaouane, dans la région de Thiès, trois (3) personnes ont été retrouvées mortes. Il s’agit d’un père de famille, son épouse et son enfant âgé d’un an. La dame qui ne présentait aucun signe de violence a été retrouvée morte allongée sur son lit. Le père de famille, un enseignant de profession, s’est donné la mort par pendaison sur la terrasse de sa maison. Son fils, a été retrouvé mort à côté de lui.



Pour l’heure, l’on ignore les circonstances de leurs décès. Mais d’aucuns disent que l’homme a tué sa femme et son fils avant de se suicider. Une enquête a été ouverte par la police de la localité pour déterminer les vraies causes.



En Casamance, au sud du Sénégal, un ancien combattant du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC) a été tué par des hommes armés à Bignona. La victime, Hamidou Diémé, aurait été appelé au téléphone par ses bourreaux qui lui donné rendez-vous sur un lieu indiqué.



Deux (2) morts ont été enregistrés à Saint-Louis (nord du pays). Un jeune pêcheur de 22 ans a été tué par la foudre en pleine mer. Un autre jeune de 21 ans du nom de Ndiawar Coumba Ndiaye, a perdu la vie dans une collision entre deux pirogues une grande et une petite.



À Dakar, un homme marié a été découvert mort ce week-end dans une chambre d’auberge à Malika, situé dans la banlieue. La victime, C.T.S, a débarqué à l’auberge en compagnie d’une dame pour prendre une chambre en location. Il a été retrouvé mort par sa compagne qui revenait du marché.



Lors de son point du jour, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé le décès de trois (3) malades atteints de coronavirus sans préciser les localités où habitaient les défunts.



Au total, le pays a enregistré 13 morts en l'espace de 24 heures pour diverses causes.