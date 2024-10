Sénégal: dégradation du déficit commercial en août 2024 (DPEE)

Durant le mois d'août 2024, le déficit de la balance commerciale du Sénégal est estimé à 335,0 milliards, contre 138,7 milliards au mois précédent, soit une dégradation de 196,3 milliards, selon les donnés avancées par la Direction de la prévision et des études et des économiques dans son point mensuel.



Cette détérioration résulte de la baisse des exportations de biens (-144,3 milliards) conjuguée à une hausse des importations de biens (+59,1 milliards).



Par conséquent, le taux de couverture des importations par les exportations est évalué à 40,5%, en repli de 32,3 points de pourcentage par rapport au mois précédent.



Au mois d'août 2024, les exportations de biens du Sénégal se sont situées à 228,2 milliards, soit une baisse de 38,7% (- 144,3 milliards) par rapport au mois précédent. Ce recul s'explique, essentiellement, par la diminution des expéditions de produits pétroliers (-109,7 milliards) et d'or brut (-35,9 milliards).



Toutefois, il a été atténué, principale ment, par l'augmentation des ventes d'acide phosphorique (+15,5 milliards) et de titane (+9,0 milliards).



En glissement annuel, les exportations de biens ont diminué de 7,4% (-18,3 milliards), s'établissant à 228,2 milliards. La baisse notée est consécutive à la diminution des expéditions d'or brut (-27,7 milliards) et de ciment hydraulique (-2,5 mil liards). Elle a, toutefois, été amoindrie, en partie, par la progression des expéditions d'acide phosphorique (+14,7 mil- liards) et de titane (+2,2 milliards).



Durant la période sous-revue, au niveau de l'UEMOA, les exportations de biens du Sénégal sont évaluées à 79,3 milliards, en baisse de 56,8% (-104,4 milliards), par rapport au mois de juillet 2024. Elles représentent 34,8% de la valeur totale des exportations de biens, soit un repli de 14,6 points de pourcentage, comparé au mois précédent. Au niveau de la zone, le Mali reste le premier client du Sénégal, avec une part de 77,9% contre 89,0% au mois précédent.



Les produits pétroliers demeurent les principaux produits expédiés vers ce pays partenaire, avec une part évaluée à 61,6%, en hausse de 19,4 points de pourcentage comparativement au mois précédent.