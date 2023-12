Sénégal : des agriculteurs craignent une pénurie à cause de la restriction des exportations du riz indien

Les producteurs de Bokhale confirment le risque de pénurie et explique cette situation par l’absence de semences de qualité, le manque d’accompagnement de l’Etat et l’accès au crédit bancaire. Le président des agriculteurs de bocal, Alassane Gueye s’est exprimé sur les ondes d’Iradio.



« Je confirme cette information tout cela est due au manque de financement causé par la banque agricole. Depuis quelques années il y eu baisse de rendement qui est due au manque de semence de bonne qualité. »

Une pénurie de riz en vue dans l’ensemble du pays d’ici le mois de mars 2024. Les raisons, la décision de l’Inde de restreindre ses exportations. Même si le Sénégal bénéficie d’une dérogation le risque est quand même réel. Sur le marché une rupture de stock est notée. Les riziculteurs de Bokhale (région de Saint-Louis) rejettent la faute sur l’Etat.Le mouvement des importateurs commerçants des denrées de premières nécessités proposent des solutions. Sous le couvert de l’anonymat, cet importateur de riz, qui s’est confié au micro d’Iradio est persuadé que la situation est sous contrôle des négociations sont en cours entre l’Etat et les commerçants. « Il y a une rupture du riz indien, c’est en manque dans le marché cependant, la commande a été faite et ce sera bientôt disponible, disons d’ici 3 mois », annonce - t-il.Une pénurie de riz serait insoutenable pour les ménages et c’est pourquoi les commerçants s’attendent au respect de négociations signées pour éviter une telle situation