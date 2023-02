Sénégal: des centaines de personnes manifestent pour exiger la libération d'un rappeur et des "détenus politiques"

Ils étaient nombreux ce mercredi, a marché depuis le rond-point Sam jusqu’au rond-point ONU à côté du ministère de la Culture pour exiger la libération de NITDOFF et de tous les détenus ''politiques’’. Des hommes politiques comme Ousmane Sonko, des députés comme Guy Marius Sagna, et beaucoup de rappeurs, entre autres ont répondu présent pour apporter leur solidarité et leur soutien aux 113 concitoyens détenu dans les prisons. Les manifestants qui évoquent et disent non à un probable troisième candidature, interpellent le président de la République Macky Sall à libérer les détenus et menacent de lui barrer la route si jamais il décide de se représenter.



« Nous sommes ici pour apporter notre soutien et notre solidarité à ces 113 concitoyens détenus de manière illégale et illégitime par le Président Macky Sall. Actuellement au Sénégal, ce que nous voyons, est qu’il n y a plus de mandat de dépôt. Tout cela a un lien avec la troisième candidature qui est illégale et illégitime. Nous exigeons la libération des détenus comme Hannibal, Nitdoff, et de toutes les autres personnes arrêtées parce que tout simplement, ils sont contre le ce troisième mandat », martèle Aliou Gérald Koïta.



Selon les amis de Nitdoff, soutiennent qu’économiquement, il a un impact sur la société. Sa voix, également, pèse pour informer la société. « Nitdoff est un père de famille, un leader d’opinion. Nous, c’est le Sénégal qui nous importe. Nous sommes des artistes, nous sommes la voix du peuple. N’allons pas plus loin. Macky Sall ce que vous voulez ne passera pas. Venez nous arrêter tous, mais un 3e mandat ne passera pas. Depuis que Macky Sall a pris le pouvoir, même le lac Rose n’est plus rose. Le peuple à la peur au ventre à cause de ces nombreuses arrestations. Emprisonner, torturer, intimider, si c’est cela votre solution pour diriger ce pays, vous vous trompez. Il faut savoir qu’il ne vous reste que 12 mois dans ce pays. Par A ou B, vous allez partir », soutien Thiate de Yen a marre.



Simon Kouka, qui note que le pays est sous tension, ne dira pas le contraire. « Aujourd’hui, notre pays est sous tension. Le fait d’arrêter des gens comme Nitdoff, comme Hannibal, Ousmane Diagne, Fadilou Keïta, etc., ne fait qu’attiser le feu. Je crois qu’il faut libérer tous ces détenus politiques pour instaurer la stabilité dans ce pays », dit-il.