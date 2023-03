Sénégal : des élèves suspendent les cours dans plusieurs localités pour réclamer la libération de leurs camarades

Plusieurs établissements scolaires ont été fermés ce mardi. Pour cause, les élèves ont manifesté pour réclamer la libération de leurs camarades arrêtés durant les violentes manifestations jeudi dernier, jour du procès de l’opposant Ousmane Sonko.



A suite à la mort de l'élève M. K Ba à Bignona hier lundi 20 mars, le lycée de Bouna Kane se solidarise en faisant sortir toutes les écoles de la commune. Ces derniers réclament justice pour leur camarade.



C'est en ce sens qu'ils ont fait le tour des collèges, écoles primaires et lycée pour manifester leur colère en jetant des pierres sur tout. Ainsi, tout est parti du lycée de Bouna Kane qui a fini de contaminer tous les autres établissements.



A Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, le système éducatif est paralysé ce mardi. En effet, les élèves du lycée Charles de Gaulle ont suspendu les cours jusqu'à jeudi. Ces derniers réclament la libération de leurs camarades arrêtés par les forces de l'ordre, lors des manifestations.



Et depuis lors, ces élèves ont délogé beaucoup d'élèves d'établissements de la commune, afin d'intensifier leur mouvement d'humeur dans toute la ville.



C’est le même constat à Tivaouane où les élèves ont boudé les classes pour, disent-ils, exiger la libération de leurs camarades arrêtés lors des récents événements qui ont secoué le pays. Ils menacent de ne plus retourner en classe. Pis, ils comptent paralyser le système éducatif jusqu'à nouvel ordre.



Hormis ces manifestations des élèves, des syndicats d’enseignants ont aussi annoncé une grève de 48 heures pour exiger la libération de leurs collègues en détention.