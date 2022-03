Sénégal: des émissaires russes et ukrainiennes à Touba pour solliciter des prières du Khalife général

Préoccupés par la guerre qui sévit entre leurs deux pays, des émissaires russes et ukrainiennes ont fait le déplacement jeudi à Touba, ville sainte située à près de 200 km de Dakar. Ce, pour solliciter des prières du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, a-t-on appris.



Apportant une réponse aux préoccupations de ses visiteurs, le Khalife général des mourides, leur a fait savoir que cette guerre entre le Russie et l’Ukraine est aussi une grande préoccupation pour lui et qu’il ne cessait de réfléchir sur ça.



Par ailleurs, il les a rassurés sur le retour de la paix dans ces deux pays, avant de formuler des prières pour la délégation.