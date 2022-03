Sénégal : des enseignants bénévoles exigent leur intégration dans la fonction publique

Après 10 ans dans le bénévolat, le personnel enseignant des CPC réclame l’obtention de la formation diplomatique, et leur intégration dans la fonction publique. Venus des différents départements des régions de Sédhiou et de Kolda, les 350 bénévolats ont tenu ce matin un sit-in à la place de la Nation pour attirer l’attention des autorités.



« Depuis la création de ces CPC à nos jours, nous sommes en train de travailler dans le bénévolat. Puisque tous les engagements qui ont été pris n’ont pas été honorés. Par la suite, nous avons pris nos responsabilités et porter nos engagements aux plus hautes autorités de ce pays, la Direction de l’éducation du préscolaire. Il y a de cela deux ans, nous avons déposé un mémorandum auprès des Gouverneurs, des Inspecteurs de l'Éducation et de la Formation (IEF), Inspection d'Académie (IA) personne n’a réagi jusqu’à nos jours. Nous sommes là en train de travailler dans le bénévolat. Nous disons non à cette inconsidération, à ce crime réalisé à notre personne », martèle Souleymane Konté, Président des CPC.



Poursuivant ses propos, M. Konté d’ajouter : « Nous avons formé des générations et des générations des Case Des Tout-Petits. Les 98 % du personnel de ces CPC sont des mariés qui reviennent à la maison les mains vides. Nous sommes au nombre de 350 personnels réparti dans 160 CPC dans les régions de Sédhiou et Kolda, en l’occurrence les IEF de Sedhiou, Bounkiling, Goudomp, et Vélingara. Aujourd’hui voilà, les raisons de nos déplacements ici à Dakar pour alerter les autorités gouvernementales, pour leur dire que nous voulons les mêmes chances que les animateurs polyvalents qui sont dans les Case Des Tout-Petits pour l’obtention de la formation diplomatique, qui nous permettra de progresser petit à petit vers l’intégration dans la fonction publique ».



C’est sur l’appui du programme d’amélioration de qualité de l’équité, et de la transparence que ces CPC ont été créés dans ce pays par El Hadji Cissé, inspecteur en retraite.