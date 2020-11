Sénégal - émigration irrégulière - nombre de morts: l'esquive du ministre de l'Intérieur

Cette fois-ci le Gouvernement du Sénégal ne jette pas la pierre à l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) sur la question liée aux nombres de morts dans l’émigration irrégulière. Le ministre de l’Intérieur n’y est pas allé par quatre chemins dans sa réponse. «Quand c'est clandestin, on a pas de chiffres exacts. Vous-même (s’adressant au journaliste), «vous avez dit émigration clandestine» ce que d'autres appellent «émigration irrégulière», a déclaré Antoine Félix Diome.



Le ministre de l’Intérieur se réfugie derrière cet alibi pour dire que «le Sénégal n'a pas d'éléments pour se prononcer sur les chiffres». Et de rétorquer : «l'objectif du gouvernement n'est pas de dénombrer des morts mais de trouver des solutions. Le gouvernement est en train d’œuvrer pour trouver du travail aux jeunes et veiller à la sécurité maritime. Cela sera plus pour que les jeunes ne bravent plus la mer».



Par ailleurs, sur la présence de policiers espagnols au Sénégal, Antoine Félix Diome a souligné que cela date de plusieurs années et que c’est à travers des accords entre l’Espagne et le Sénégal qui ont été renouvelés récemment.