Sénégal : l’ APIX mise sur le Code 2025 pour renforcer l’attractivité économique

Le Sénégal franchit une étape décisive dans l’amélioration de son climat des affaires avec l’adoption du Code des investissements 2025. L’Assemblée nationale a adopté, le 19 septembre 2025, le projet de loi confirmant « la volonté du Sénégal de moderniser son cadre juridique et institutionnel pour consolider sa position parmi les destinations d’affaires les plus attractives du continent », selon un communiqué de l’APIX SA.



Issu d’une démarche inclusive, ce nouveau dispositif est « le résultat d’un large processus de concertation ayant mobilisé les services techniques de l’administration, le secteur privé national ainsi que des représentants de la société civile ». L’APIX précise que cette approche « garantit un Code équilibré, adapté aux exigences de compétitivité tout en préservant les impératifs de durabilité et d’inclusion ».



Parmi les innovations phares, le Code introduit la « simplification et digitalisation des procédures via un guichet unique dématérialisé », la réduction des délais à « moins de dix jours ouvrables » pour le traitement des dossiers, et des incitations fiscales et douanières stables pour sécuriser les investisseurs. Ces derniers bénéficieront d’une durée d’exonérations de trois ans dans la région de Dakar/Thiès et de cinq ans dans les autres régions.



Deux nouveaux régimes ont été créés : les « Investissements Stratégiques » et les « Investissements Socialement Responsables (ISR) ». Le texte prévoit également un « renforcement des garanties : transfert des capitaux, convertibilité des devises, accès aux matières premières, prévention et règlement des différends ».



Avec ce Code, le Sénégal veut envoyer un signal fort. « C’est celui d’un pays qui s’engage à offrir un climat des affaires compétitif, transparent et sécurisé, tout en promouvant l’emploi national, le contenu local et la responsabilité sociale des entreprises », souligne le document.



Pour Bakary Sèga Bathily, Directeur général de l’APIX SA, « ce Code a été conçu dans un esprit inclusif, en concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés, avec pour objectif de moderniser le cadre légal et de le rendre plus compétitif ». Il invite ainsi les investisseurs « à participer à ce processus de transformation, pour un Sénégal souverain, plus juste et tourné vers une prospérité partagée ».



La présentation détaillée des avantages du nouveau dispositif aura lieu lors du Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal), prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar.

