Sénégal : l’Armée confirme le décès de trois militaires dans «une explosion accidentelle»

Au Sénégal, le directeur de l’Information et des Relations publiques des Armées, le capitaine Ibrahima Sow, a annoncé que trois militaires sont décédés, mardi matin, dans «une explosion accidentelle», confirmant une information déjà publiée par PressAfrik.
«L’Armée a le regret d’annoncer le décès de trois militaires lors d’une exposition accidentelle, survenue tôt ce mardi matin du 17 mars, au Nord Sindian, en Zone militaire N°5. Trois autres ont été évacués et pris en charge», a écrit Ibrahima Sow, dans un communiqué.
Selon le capitaine, cet accident est survenue «dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indien au niveau de la frontière Sénégalo-gambienne». Lancées depuis plus d’une semaine, ces opérations ont permis de «neutraliser plusieurs individus appartenant aux bandes armées qui s’adonnent à la culture de chanvre et menacent la quiétude des populations», précise-t-il.
«L’Armée a le regret d’annoncer le décès de trois militaires lors d’une exposition accidentelle, survenue tôt ce mardi matin du 17 mars, au Nord Sindian, en Zone militaire N°5. Trois autres ont été évacués et pris en charge», a écrit Ibrahima Sow, dans un communiqué.
Selon le capitaine, cet accident est survenue «dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indien au niveau de la frontière Sénégalo-gambienne». Lancées depuis plus d’une semaine, ces opérations ont permis de «neutraliser plusieurs individus appartenant aux bandes armées qui s’adonnent à la culture de chanvre et menacent la quiétude des populations», précise-t-il.
Autres articles
-
Tensions au Moyen-Orient : le Port de Dakar rassure malgré les perturbations
-
Kolda plaide pour un hôpital de niveau 2 et le renforcement de l’offre sanitaire
-
Accès à l’information au Sénégal : vers la mise en place d’un observatoire multi-acteurs
-
ARP/ Non-paiement de cotisations sociales depuis 2024: les travailleurs «exigent une régulation» de la situation
-
Casamance: trois soldats tués et 15 blessés, dont 12 dans un accident impliquant un mortier