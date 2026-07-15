Niger: deux journalistes libérés après avoir passé huit mois en détention

Le directeur de publication du média en ligne «Les Echos du Niger» et le directeur du journal «Le Hérisson» avaient été arrêtés en novembre 2025. Les autorités les soupçonnaient d'être impliqués dans la fuite d'un document qui s'était retrouvé sur les réseaux sociaux. Il s'agissait simplement d'une invitation à un point de presse, mais les soutiens du président renversé Mohamed Bazoum, que le régime putschiste maintient en détention depuis presque trois ans, s'en étaient servis pour critiquer les autorités en place. Un troisième journaliste nigérien, arrêté dans le même cadre, est toujours emprisonné.



De nombreux journalistes, mais aussi des militants de la société civile, sont actuellement en prison au Niger.