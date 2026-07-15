L’USJ de Capitaine Touré choisit son camp et renouvelle son ancrage dans la Coalition Diomaye Président

L’Union pour un Sénégal Juste (USJ – Senegal Gü Deggü) a clarifié sa position face à l’évolution récente de l’actualité politique nationale, dans le respect de ses principes d’éthique, de responsabilité et de patriotisme.



Dans un communiqué signé par son président, Seydina Oumar Touré, le mouvement rappelle qu’il est membre fondateur de la Coalition Diomaye Président et qu’il a pleinement adhéré aux aspirations de changement portées par cette dynamique.



L’USJ indique avoir volontairement observé une position de réserve lors des récentes divergences internes, privilégiant un « silence constructif » dans l’espoir de préserver l’unité entre des compagnons de lutte et de favoriser un climat propice à la poursuite de l’action gouvernementale.



Le mouvement regrette toutefois que les efforts de réconciliation n’aient pas abouti, estimant que la situation actuelle a conduit à une bipolarisation de la vie politique, au détriment de la dynamique unitaire souhaitée pour relever les défis du pays.



Face à cette nouvelle donne, l’USJ affirme avoir pris une décision « en toute responsabilité ». Elle annonce la poursuite de ses missions au service des populations, réaffirme son ancrage politique au sein de la Coalition Diomaye Président et exprime son adhésion pleine et entière aux orientations politiques du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Le mouvement conclut en soulignant que le respect des engagements pris devant le peuple sénégalais demeure sa boussole.