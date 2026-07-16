Retour de Macky Sall : le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, assure qu'aucune poursuite ne pèse sur lui

L'ancien président de la République, Macky Sall, peut revenir au Sénégal en toute liberté. C'est l'assurance donnée par le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, à la veille du retour annoncé de l'ancien chef de l'État à Dakar ce vendredi.



Interrogé par la RTS, le ministre a clarifié la situation juridique de l'ex-président en affirmant qu'il « ne fait l’objet d’aucune accusation, d’aucune poursuite, encore moins d’une condamnation ». Yankhoba Diémé a rappelé que, comme tout citoyen sénégalais, Macky Sall dispose du droit d’entrer et de sortir du territoire national, un principe constitutionnel garanti par le président Bassirou Diomaye Faye.



Ce retour suscite de nombreux débats dans l'espace public alors que Macky Sall mène actuellement une campagne diplomatique pour sa candidature au poste de Secrétaire général de l'ONU. Son séjour à Dakar sera toutefois de très courte durée : selon ses propres services, il doit redécoller le jour même de son arrivée à destination des États-Unis pour poursuivre sa tournée internationale.