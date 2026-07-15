« Macky Sall, persona non grata » : le FRAPP s'oppose à tout soutien de Diomaye Faye pour l'ONU

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) s'oppose catégoriquement à tout soutien de l'État sénégalais à une éventuelle candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Cette réaction fait suite à l'annonce, par l'ancien chef de l'État sur les réseaux sociaux, d'une audience prochaine avec son successeur, Bassirou Diomaye Faye, pour échanger sur ce sujet.



Dans un communiqué publié ce mercredi 15 juillet 2026, le secrétariat exécutif national du FRAPP qualifie cette démarche de profondément inacceptable au regard du lourd passif politique des années 2021 à 2024. L'organisation rappelle que cette période de crise a coûté la vie à au moins 84 personnes, faisant également des centaines de blessés dont les familles attendent toujours que justice soit faite. Le mouvement souligne par ailleurs que l'actuel président de la République, ayant lui-même connu la détention sous l'ancien régime, est le mieux placé pour comprendre la souffrance des victimes.



Le FRAPP insiste sur l'exigence de transparence concernant la gestion des ressources et la dette publique contractée sous l'ancienne administration. Pour le mouvement souverainiste, aucun appui diplomatique ne saurait être envisagé en faveur de Macky Sall avant que la reddition des comptes ne soit effective et que la justice n'ait pleinement joué son rôle.