Sénégal : l’Etat lance un emprunt obligataire de 150 milliards FCFA pour financer ses investissements

L’Etat du Sénégal, par l’intermédiaire de son Ministère des Finances et du Budget, annonce le lancement d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 150 milliards de francs CFA. Cette levée de fonds vise à soutenir les investissements prévus dans le budget 2025, notamment dans les secteurs stratégiques tels que les infrastructures, l’énergie, l’éducation et la santé.



Les obligations seront émises sous forme dématérialisée et seront cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Les intérêts seront versés de manière semestrielle aux souscripteurs. L’émission est garantie par l’Etat du Sénégal et présente une fiscalité avantageuse pour les résidents au Sénégal.



Les souscriptions seront ouvertes du 27 mars au 18 avril 2025, via un syndicat de placement dirigé par Invictus Capital & Finance, qui occupe le rôle d’Arrangeur principal et Chef de file de l’opération. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement du pays, visant à mobiliser l’épargne nationale et sous-régionale pour financer des projets structurants.