Sénégal : l’ONG Village Pilote, une lueur d'espoir pour les enfants des rues (Reportage)

1.700 jeunes et enfants pris en charge grâce à ce programme



Au fil des années, l'organisation a réussi à accueillir une centaine de jeunes issus de familles vivant dans une extrême pauvreté. Grâce à ces initiatives, ils ont pu accéder à l'éducation, comme tous les enfants du monde. Au Sénégal, le centre se trouve à Lac Rose, l’une des plus grandes attractions touristiques au Sénégal. Il est composé de différentes structures, tels que les dortoirs Oasis, Tremplin et VIP. Les enfants accueillis à leur arrivée bénéficient d'un abri temporaire, voire parfois définitif. Sur place, un environnement sécurisé et favorable à leur développement leur garantit. En plus de l'hébergement, la fondation propose un accompagnement global aux enfants. Des salles de classe sont mises à leur disposition pour qu'ils puissent rattraper leur retard scolaire et acquérir les connaissances essentielles. Une infirmerie est également présente pour leur assurer un suivi médical régulier. Les jeunes sont encouragés à participer à des activités éducatives, artistiques et culturelles, qui élargissent leurs horizons et favorisent leur épanouissement personnel. Au fil du temps, plus de 1.700 jeunes (parfois majeur) et enfants (rarement âgés de moins de 5 ans) ont été pris en charge grâce à ce programme. Chacun d'entre eux est approché avec empathie, écouté et soigné. Les professionnels impliqués s'attachent à comprendre leur histoire individuelle et les facteurs qui ont conduit à leur rupture sociale, dans le but de proposer des solutions adaptées et durables.



Les « écoutes mobiles » se sont avérées être une approche efficace pour aider les enfants et les jeunes en situation de danger. En offrant un espace sécurisé où ils peuvent s'exprimer librement, ces interventions contribuent à restaurer leur confiance en eux-mêmes et en l'avenir. De plus, en les encourageant à quitter la rue, en les accompagnant vers des centres d'accueil appropriés, le programme leur offre une chance de reconstruire leur vie dans des conditions plus stables et propices à leur épanouissement.



Dans les années 2000, un juge a placé entre les mains des responsables de Village Pilote, des jeunes qui auraient dû être incarcérés dans le but de les éduquer. L'association, bien que peu expérimentée à l'époque, a pris le risque de les prendre en charge avec l'aide d'éducateurs spécialisés. Malheureusement, ces jeunes ont fugué après seulement une semaine de prise en charge, préférant vivre dans la rue. « À partir de ce moment, on s'est dit qu'on va trouver des solutions. On a commencé à les trouver dans la rue. On a d'abord instauré la confiance avec eux. Ils nous suivaient maintenant partout. Vu qu'il n'y a pas de règle et de loi dans la rue, on a décidé de louer une maison de 150m2. Le matin vers midi les jeunes viennent pour prendre leur douche, laver leurs habits puis rentrer. Car on ne pouvait pas les héberger. C’est comme cela que le projet Village pilote a démarré », relate Cherif Ndiaye le directeur adjoint de l’association.



Au cœur de la banlieue de Dakar à Pikine, l’Ong a mis en place un réseau de centres d'accueil destinés aux enfants en situation d'urgence et de danger. Le Refuge Pikine est le point d'encrage des « écoutes mobiles » menées par Village Pilote. Il sert de centre d'accueil d'urgence pour les enfants en danger, leur offrant un refuge temporaire avant de pouvoir être réunis avec leur famille ou intégrés dans d'autres centres d'hébergement. C'est également un lieu où les familles peuvent déposer des avis de recherche pour des enfants égarés ou bénéficier de services de médiation familiale.