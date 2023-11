Sénégal : l’UE dit avoir un appui budgétaire de plus de 46 milliards FCFA pour la jeunesse

L’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani a annoncé avoir appui budgétaire de plus de 46 milliards FCFA dédiée à la jeunesse. Ce, dans le cadre de l’atteinte des objectifs du nouveau programme dénommé « FIT ».



« L’objectif pour nous, c’est de pouvoir accompagner la formation professionnelle et l’emploi des jeunes. L’UE, dans son partenariat avec le Sénégal, est très engagée dans la jeunesse à travers différents mécanismes. On a, d’un côté, un appui budgétaire de plus de 46 milliards FCFA pour la jeunesse dans le cadre de nos relations avec le gouvernement », a dit M. Pisani, dans une interview avec L’Observateur.



« On travaille sur différents programmes. Le plus fameux, c’est « Tekki Fi » (réussir ici, en langue wolof). Ce programme a réussi à créer 30.000 emplois, dont 16.000 dans le cadre des jeunes formés dans les trois centres de formations professionnelles qu’on a montés à Goudiry, Sedhiou et à Bounkiling », a-t-il ajouté.



Face aux drames de la migration irrégulière, l’Union européenne essaye avec le gouvernement sénégalais, les organisations non gouvernementales et la société civiles, pour créer des conditions de formation d’emploi, de formation et d’autres perspectives qui permettront à ces jeunes de rester et réussir au pays.