Sénégal : la 10e édition du Forum sur la paix et la sécurité prévue les 20 et 21 avril 2026 au CICAD

Le Sénégal accueille la 10e édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique. Cet événement se déroulera les 20 et 21 avril 2026, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, selon un communiqué du CHEDS (Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité).



D’après le document, Cette édition anniversaire, sera présidée par le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le thème du Forum est articulé sur une problématique essentielle : « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? »



Dans un contexte de menaces hybrides et de reconfiguration des alliances régionales, le Forum réunira des centaines d'experts, décideurs civils et militaires, ainsi que des représentants de la société civile pour analyser la notion de souveraineté face aux exigences d'intégration ; proposer des solutions concrètes pour la stabilité institutionnelle et renforcer les partenariats internationaux basés sur le respect mutuel, précise le communiqué.



Deux sessions plénières majeures structureront les débats. Le premier portera sur la souveraineté et enjeux contemporains : l'Afrique entre périls et opportunités. Le second s’intéressera sur l’intégration régionale et sécurité collective : opportunités ou défis pour les États africains ?

