Sénégal: la Cosydep dresse le tableau de la violence en milieu scolaire

La coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation (Cosydep) a publié les résultats de l'étude qu'elle a réalisée sur le phénomène de la violence en milieu scolaire qui couvre 5 lycées. Elle dresse un tableau sombre des violences scolaires.



Les agressions physiques et morales, les propos désobligeants sont les trois formes de violence dominantes en milieu scolaire.



L’étude a ciblé les proviseurs, les censeurs, les surveillants généraux, les enseignants et les élèves. Selon le rapport final parcouru par L’AS, les agressions physiques et morales représentent 12 %, les propos désobligeants, 10 %.



Ces trois formes de violence restent dominantes en milieu scolaire à côté de l’humiliation, les injures, les écarts de conduite, les brimades, la violence sexuelle, entre autres. Dans le rapport, 25 % des acteurs interrogés mettent en cause les relations entre enseignants et élèves comme facteur principal de cette violence en milieu scolaire.



Les 17 % attribuent cette violence à la nature des infrastructures, au mode de gestion des établissements, à l’état de l’environnement scolaire.



L’étude a cependant formulé plusieurs recommandations parmi lesquelles l’application de la législation scolaire, la sensibilisation, la mise en place de cadres fonctionnels de dialogue entre les acteurs de l’espace scolaire.