187 millions d’euros de garantie: les conditions strictes pour candidater à la présidence du Real Madrid

Florentino Perez s'est montré très serein sur sur ses chances de victoire au moment de convoquer une nouvelle élection à la présidence du Real Madrid. Et pour cause, ses potentiels adversaires devront présenter un dossier aux règles très strictes.



Malgré la crise sportive, un vestiaire en déliquessence et l'absence de titre, Florentino Perez s'est montré très serein sur sa continuité à la tête du Real Madrid, qu'il préside depuis 2009 après une première période en 2000 et 2006. "D'où vient cette rumeur selon laquelle j'aurais un cancer, que des amis m'auraient appelé pour me dire que c'est en phase terminale?", a-t-il lancé en accusant le journal ABC d'avoir diffusé de fausses informations sur son état de santé. "Je n'étais même pas au courant. S'ils veulent que je parte, je partirai quand quelqu'un me battra aux élections. Je serai toujours candidat, j'imagine que ces journalistes sont des supporters de l'Atlético Madrid ou quelque chose du genre."



Enrique Riquelme, homme d'affaires de 37 ans, candidat?



Alors, Florentino Perez aura-t-il un candidat sérieux face à lui lors des élections présidentielles qu’il vient de convoquer? Pour être candidat à la présidence du Real Madrid les règles sont très strictes, et expliquent en partie le manque d’opposition.



Selon les statuts sociaux du club (voir document ci-joint, Article 40), il y a 7 conditions pour être candidat:



1-Être de nationalité espagnole

2-Être majeur et jouir de la pleine capacité juridique d’agir

3-Être en règle dans l'accomplissement des obligations sociales.

4-Être socio du club avec, au moins, vingt ans d'ancienneté ininterrompue pour le cas du président, quinze ans pour le cas des vice-présidents et dix ans dans tous les autres cas.



5-Ne pas être soumis à une sanction d'inhabilité à exercer des fonctions dirigeantes.



6-Ne pas occuper de fonction dirigeante dans d'autres clubs de football, ni se trouver en activité en tant que joueur, arbitre, entraîneur ou technicien de ceux-ci au moment de la proclamation en tant que candidat.



7-Fournir, en temps voulu, un aval bancaire dans les termes, conditions et montant établis par la Loi 10/1990 et autres dispositions applicables, et conformément aux exigences stipulées aux numéros 3 et 4 du paragraphe C du présent article.



Pour ce qui est de l'aval bancaire, le règlement stipule que cette garantie financière doit correspondre à "au minimum 15% du budget général des dépenses du club". Cela signifie donc une garantie de 187 millions d’euros à apporter de la part du candidat."



Lors de sa longue intervention devant la presse, Florentino Perez a fait référence, sans le nommer, à Enrique Riquelme, un homme d'affaires de 37 ans, dirigeant d'une des plus grands entreprises d'énergies renouvelables (Cox Energy). Son impressionnante puissance financière (son entreprise est valorisée à plusieurs milliards) lui permettrait de satisfaire sans encombre la garantie de 187 millions d'euros. Ce socio du Real depuis 20 ans aurait, par le passé, soumis l'idée selon laquelle il avait les moyens de battre Perez. Ce dernier l'a publiquement piqué en conférence de presse en moquant son "accent mexicain" alors que Riquelme vit au Mexique pour son business.