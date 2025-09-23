Sénégal : la direction de l'Emploi délivre des certificats de chômage

La Direction de l'Emploi du Sénégal a publié un communiqué ce 23 septembre 2025 pour informer le public des formalités à remplir pour obtenir un «Certificat de chômage ».
Le document précise les pièces à fournir pour constituer le dossier. Il s’agit : d’ « une photocopie de la pièce d'identité nationale, une déclaration sur l'honneur légalisée, une demande manuscrite adressée au Directeur de l'Emploi, un certificat de Résidence, une procuration pour les personnes représentées ».
La Direction de l'Emploi demande aux usagers de s'assurer que leur dossier est complet avant de le déposer
Le document précise les pièces à fournir pour constituer le dossier. Il s’agit : d’ « une photocopie de la pièce d'identité nationale, une déclaration sur l'honneur légalisée, une demande manuscrite adressée au Directeur de l'Emploi, un certificat de Résidence, une procuration pour les personnes représentées ».
La Direction de l'Emploi demande aux usagers de s'assurer que leur dossier est complet avant de le déposer
Autres articles
-
🔴DIRECT_ Grosses révélation du rapport de la CENTIF..., Affaire fonds "Force Covid-19" : Assome ...
-
Migration irrégulière : la marine nationale intercepte une pirogue avec 259 candidats à bord
-
Tribunal de Mbour : un commerçant condamné à 6 mois de prison ferme pour avoir volé 9.500 euros confiés par son amie
-
Contrôle routier : "Sur 217 motocyclistes, 96 conducteurs et 68 passagers ne portaient pas de casque" (Dg l'Anaser)
-
Le golfe de Finlande, baromètre des tensions entre la Russie et l'Otan