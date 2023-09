Sénégal : la masse salariale augmente de près d’un milliard en trois mois

Le ministère des Finances et du Budget a publié son rapport d’exécution budgétaire trimestriel. Selon le document, les dépenses de personnel exécutées au 30 juin 2023 s’élèvent à 637,69 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 50,059 des crédits ouverts (1 273 milliards FCFA).



Comparée au trimestre précédent, la masse salariale a progressé de 822,933 millions, soit 0,8% en valeur relative, due principalement à la revalorisation des salaires dans la fonction publique en mai 2022 et à la prise en charge des échéances de 2023 liées aux accords signés avec les syndicats des secteurs de l’éducation, de la santé et à l’augmentation des effectifs.



En glissement annuel, les dépenses de personnel ont évolué de 43,568 milliards en valeur absolue, et 15,829 en valeur relative. Selon le rapport, l’effectif des agents de la fonction publique se chiffre à 171 634 agents à la fin du deuxième trimestre de 2023. Sa répartition par section est composée comme suit : 53% sont dans les secteurs « Education et Formation Professionnelle», 28% dans les secteurs « Forces de Défenses et de Sécurité, 6% pour le secteur de la Santé.



Le document souligne que les secteurs « Finances » et « Justice » font respectivement 3% et 2%. Les autres secteurs se partagent les 7% restants. Dans le deuxième trimestre de l’année 2023, les recettes du budget général mobilisées à la fin juin 2023 s’élèvent à 1 834,80 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 46,89 par rapport à l’objectif annuel de 3 919,50 milliards FCFA fixé par la loi de finances initiale de 2023 (LFI 2023).



Par rapport à la même période en 2022 (1 644,33 milliards FCFA), la mobilisation de ces recettes a enregistré une hausse de 190,47 milliards FCFA en valeur absolue, soit 11,58% en valeur relative. Les recettes du budget général mobilisées jusqu’à fin juin 2023 sont composées de ressources internes (recettes fiscales et recettes non fiscales) pour une part de 95,7% et des recettes externes pour 4,396.



S’agissant des recettes internes du budget général, elles ont été recouvrées à hauteur de 1 755,01 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 97,95% par rapport à l’objectif fixé pour le deuxième trimestre (1 791,72 milliards FCFA). Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales (1 668,32 milliards FCFA) et de recettes non fiscales.