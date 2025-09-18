Sénégal : lancement d’un emprunt obligataire de 300 milliards FCFA avec une ouverture aux Sénégalais de la diaspora

Le Sénégal lance une nouvelle opération financière d’envergure. Le ministère des Finances et du Budget a annoncé, le 17 septembre, le démarrage d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne de 300 milliards de FCFA. La période de souscription se déroulera du 22 septembre au 10 octobre 2025, en partenariat avec la Société de Gestion et d’Intermédiation Impaxis Securities, désignée comme arrangeur et chef de file.Cette émission s’inscrit dans la stratégie de diversification des ressources financières de l’État et vise à renforcer la souveraineté économique du pays. Les fonds collectés seront affectés au financement de projets inscrits dans l’Agenda de transformation « Sénégal 2050 », notamment dans l’éducation, la santé, les énergies renouvelables, l’agriculture, le numérique, la logistique et l’aménagement du territoire.Une innovation majeure accompagne cette troisième émission obligataire de l’année : un dispositif dédié à la diaspora. Les Sénégalais de l’extérieur pourront investir directement dans le développement national à travers une procédure présentée comme simple et sécurisée. Selon le ministère, cette opération revêt à la fois une « portée patriotique » et une dimension financière, puisqu’elle garantit sécurité et rendement aux souscripteurs.Après le succès de ses précédentes émissions, l’État entend conforter sa crédibilité sur les marchés financiers et consolider la confiance des investisseurs. Le gouvernement appelle ainsi les citoyens, la diaspora ainsi que les acteurs institutionnels et privés à souscrire massivement afin de bâtir, ensemble, « un Sénégal plus souverain, solidaire et prospère ».