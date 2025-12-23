Sénégal : le 12ᵉ Rapport ITIE met en lumière la croissance du secteur extractif et les défis de gouvernance

Le Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE) a célébré, ce mardi 23 décembre 2025, la Journée de la Transparence, marquée par le lancement officiel du 12ᵉ Rapport ITIE du Sénégal pour l’exercice 2024. Placée sous le thème « De l’extraction à la transformation : quelles stratégies pour maximiser la valeur ajoutée locale ? », cette cérémonie a mis en lumière les avancées significatives du secteur extractif sénégalais.



Le rapport de l’ITIE 2024 a révélé des chiffres remarquables concernant les revenus générés par le secteur extractif. D’après ce document, la contribution globale du secteur extractif au Sénégal, est passée de 380 milliards de FCFA en 2023 à 435,82 milliards de FCFA en 2024, soit une augmentation de 23% (84,30 milliards de FCFA).



Marchés octroyés aux entrepreneurs locaux



Selon Thialy Faye, président de l’ITIE, cet important écart entre les revenus de 2023 et 2024 « prouve le dynamisme du secteur et également les efforts consentis par les autorités afin qu'il puisse augmenter la contribution du secteur extractif ».



Il a aussi ajouté que la particularité de cette année vient du fait que « les marchés octroyés aux entrepreneurs locaux dépassent largement les marchés octroyés aux entrepreneurs étrangers, donc plus de 1110 milliards ont été octroyés à des entrepreneurs locaux contre 1025 milliards de francs CFA ». Ce qui peut montrer, selon lui, une « évolution dans le temps des entrepreneurs locaux ».



D’après Thialy Faye, cette évolution « est due au fait que le comité national de suivi du contenu local est en train d'abattre un travail extrêmement important pour pouvoir non seulement fournir des opportunités aux entrepreneurs locaux, mais il excelle également dans le cadre du renforcement des capacités des entrepreneurs locaux ».



Par ailleurs dans tout travail bien accompli, il y a des défis à relever. Et le rapport l’a bien montré en révélant que « le fonds de réhabilitation n'a pas été alimenté », précise Thialy Faye, soulignant que « c'est un point à améliorer ».



Faible représentation des femmes dans le marché du travail du secteur extractif



Dans cette lancée, Gnagna Diène Diassé, représentante du Forum civil, a soutenu que « le fonds de réhabilitation n'a reçu aucun franc pour l'exercice 2024 bien vrai qu'il y ait des dépenses environnementales à hauteur de 3 milliards ». Elle a aussi dénoncé la faible représentation des femmes dans le marché du travail du secteur extractif, car d’après elle, « avec plus de 11 000 emplois qui sont créés dans le secteur extractif, il n'y a que 752 femmes ».



Pour sa part, Ibrahima Gueye, directeur du cabinet du Premier Ousmane Sonko, a salué « la régularité des rapports qui sont toujours sortis à chaque issue, mais surtout les importants progrès qui ont été enregistrés dans l'exploitation extractive ».



Il a réaffirmé l’engagement du Sénégal à poursuivre ses efforts pour une « gouvernance exemplaire des ressources extractives ».