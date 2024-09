Sénégal : le FMI salue l'engagement du nouveau régime pour la bonne gouvernance, la transparence...

L'équipe d'Edward Gemayel, au cours de sa visite au Sénégal, a rencontré le Premier Ministre Ousmane Sonko; M. Abdourahmane Sarr, Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération; M. Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget; ainsi que d'autres hauts responsables du gouvernement. Toujours dans le cadre de son périple, l'équipe du FMI a également eu des discussions productives avec des représentants du secteur privé et des partenaires au développement.



Les autorités du FMI ont salué la réaffirmation et l'engagement des autorités en faveur des réformes qui sous-tendent le programme appuyé par le FMI. De plus, la délégation de l'institution monétaire s'est réjouie de l'engagement renouvelé des nouvelles autorités pour la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité publique. Qui plus est, Elles (les nouvelles autorités ndlr) ont informé l’équipe du FMI que "l’audit général sur les finances publiques est en cours de finalisation et que les constats et recommandations qu’il contient devraient permettre de mettre en œuvre des actions de reformes vigoureuses pour remettre les finances publiques sur une nouvelle trajectoire de réduction du déficit et de l’endettement public".



Par ailleurs, l'équipe du FMI a exprimé sa gratitude aux autorités et à tous les interlocuteurs pour "leur excellente coopération, ainsi que pour les discussions franches et constructives menées au cours de la mission. Les discussions pour les deuxième et troisième revues combinées au titre des accords FEC/MEDC et FRD sont provisoirement programmées pour fin octobre 2024".



Des réformes ​structurelles en perspectives



"Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour faire avancer le programme de réformes structurelles", ont informé les membres de la délégations du FMI. Parmi, ces réformes figurent "la révision de la formule de tarification des produits pétroliers, l'avancement du diagnostic des coûts de production de l’électricité, et l’amélioration de la viabilité financière de la société nationale d'électricité, SENELEC, dans le cadre de la conception d’une nouvelle structure tarifaire de l’électricité, intégrant un tarif social destiné à protéger les ménages vulnérables".



En outre, s’agissant du secteur financier, le personnel du FMI se félicite "des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'ensemble des mesures recommandées par le Groupe d'action financière (GAFI) pour faciliter la sortie du pays de la "liste grise". Ces efforts devraient renforcer le climat des affaires et améliorer la confiance économique globale".