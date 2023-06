Sénégal: le Forum du Justiciable « meurtri et scandalisé » par l'ampleur de la violence

Fidèle à ses engagements pour la préservation de la paix, le Forum du Justiciable (FJ) est à la fois « meurtri et scandalisé » par l'ampleur de la violence qui a sévi ces derniers jours au Sénégal à la suite de l'annonce du verdict du procès opposant Mme Adji Raby SARR à Monsieur Ousmane Sonko.



Dans un communiqué, Babacar Bâ et Cie déplorent les pertes en vies humaines enregistrées durant ces évènements et présente ses condoléances attristées aux familles endeuillées et à toute la nation sénégalaise et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées.



« Aussi, nous nous solidarisons avec les personnes ou entités qui ont subi des pertes matérielles», disent-ils, dénonçant « vigoureusement »cette tendance dangereuse de la banalisation de la violence dans l'espace public avec son lot de décès et de destruction des biens publics et privés.



Selon M. Bâ, « il n'est pas acceptable dans un Etat de droit que des individus, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision de justice, se permettent de poser des actes délictueux, voire même criminels pour espérer avoir gain de cause ».



Le Forum du justiciable rappelle que des voies de recours et des mécanismes de revendication sont prévus par la loi et les règlements en vigueur et que chaque citoyen doit s'y conformer pour faire entendre sa cause, mais ne doit surtout pas utiliser des moyens répréhensibles pour tenter de faire plier les institutions à son profit.



Ils invitent l'Etat à « rester debout et fort quoiqu'il advienne », afin de préserver la cohésion nationale et la paix sociale. « Nous y gagnons tous à défendre la République et à défendre nos institutions, car c'est la seule et unique voie pour rester une nation et ainsi éviter que notre pays bascule dans le désordre et dans l'anarchie. Il est temps de se ressaisir et de travailler à

pacifier les relations entre les différents acteurs. Le Sénégal est réputé pour sa stabilité et sa paix légendaire. Faisons en sorte de préserver ces acquis et de travailler à renforcer notre modèle de société».



En conséquence, le Forum du justiciable demande à l'Etat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire la lumière sur les événements et de sanctionner toutes les personnes impliquées dans ces actes de violence, de sabotage et de destruction. Ainsi, il exhorte l'Etat à inventorier le niveau des préjudices et à accompagner les personnes et les institutions qui ont subi des dommages;



Invitant tous les acteurs à la « responsabilité et à la retenue et à mettre en bandoulière la préservation de la paix sociale», Babacar Bâ et Cie appellent les citoyens à « défendre farouchement la République et ses institutions et à lutter contre toutes velléités de sabotage de la quiétude du pays et de sa marche ineluctable vers le progrès ».