Sénégal : le NFFA engage une démarche auprès des missions diplomatiques pour dénoncer les “dérives du régime”

Dans une déclaration, le NFFA considère que “l’arrestation et la détention de M. Badara Gadiaga, tout comme celles d’autres citoyens dont le seul tort est d’exprimer des opinions politiques”, qui dit-il, “constituent une violation grave et répétée de ces instruments juridiques contraignants, tant au niveau national qu'international”.

Le mouvement affirme son engagement à rester aux côtés de toutes les forces démocratiques pour obtenir “la libération immédiate et sans condition de M. Badara Gadiaga et de tous les détenus politiques”.

Par ailleurs, à compter de ce lundi, le NFFA entreprendra une “démarche officielle auprès de l’ensemble des représentations diplomatiques présentes à Dakar, en leur soumettant des lettres de dénonciation documentées contre les dérives autoritaires du régime actuel”, qui, selon lui, “menacent l’exception démocratique dont le Sénégal a longtemps été le modèle en Afrique et dans le monde”.

Face à cette situation, le Nouveau Front Force Alternative alerte la communauté internationale sur les “atteintes graves aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et la liberté de la presse, qui compromettent non seulement la stabilité démocratique du Sénégal”, mais également la “paix sociale et la sérénité nationale, dans un contexte sous-régional déjà fragilisé par des crises multiformes”.

Le Nouveau Front Force Alternative réaffirme sa détermination à rester vigilant et mobilisé pour défendre l’État de droit, les droits humains et la démocratie au Sénégal.

Le Nouveau Front Force Alternative (NFFA) s’est rendu, ce vendredi 22 août, au domicile de Badara Gadiaga, afin d’apporter son soutien indéfectible à sa famille, durement éprouvée par une arrestation qu’il juge “arbitraire et contraire aux normes fondamentales de l’État de droit”.