Sénégal : le Président Diomaye acte la reprise de la prison de Rebeuss, un site cédé par Macky à quatre (4) jours de la présidentielle

Le président Bassirou Diomaye Faye a promulgué et publié mardi 25 janvier 2025 un décret déclarant d'"utilité publique" l'ancienne Maison d'Arrêt et de Correction de Rebeuss, marquant ainsi la reprise par l'État de ce site symbolique de 11.774 m² situé en plein Dakar-Plateau.



Un projet initié sous Macky Sall, modifié sous Diomaye Faye. En effet, le processus de délocalisation de cette prison vétuste avait été lancé en janvier 2024 sous l'ancien régime. Un premier décret (n°2024-101) prévoyait alors : la construction d'un nouveau centre pénitentiaire moderne, et la cession du site historique à la Commune de Dakar-Plateau (approuvée le 20 mars 2024), 4 jours avant la tenue de la Présidentielle.



Mais le nouveau pouvoir a utilisé son droit de reprise (article 13 du Code des Collectivités territoriales), estimant que des "motifs d'intérêt général" justifiaient ce revirement. La Commission de Contrôle des Opérations domaniales (CCOD) a validé cette décision après cinq réunions entre octobre et novembre 2024.