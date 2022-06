Sénégal : le calme de retour, après une journée de tension préélectorale

Le calme est revenu à la Cité Keur Gorgui, quartier résidentiel de l'opposition Ousmane Sonko, après des longues échauffourées vendredi entre jeunes et forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Le blocus a été levé au domicile du leader de l'opposition, qui avait lancé un appel à manifester. Il n’y a aucune présence de la police ce samedi à domicile, encerclé par les forces de l'ordre toute la journée du vendredi. Des militants trouvés sur place regrettent les incidents qui ont coûté la vie à trois personnes à Ziguinchor, Bignona et Dakar.



« Nous présentons nos excuses au peuple sénégalais vu les échauffourées qui ont eu lieu hier, vendredi entre jeunes gens et forces de l'ordre. Tout a été paralysé hier. Nous le déplorons en disant plus jamais ça. Nous appelons toujours au respect de la démocratie. Si la manifestation d’hier avait été autorisée par l’autorité, il n’allait pas y avoir mort d’homme. C’est difficile, s'il n’y avait pas la démocratie au Sénégal en son temps Macky Sall ne serait jamais président de la République. Il a bafoué notre démocratie », regrette Ibrahima Gueye militant du Pastef.



Mieux ajoute M. Gueye alias ‘’ney léer’’: « Ce qui c’est passé ici hier, le Président Ousmane Sonko voulait se rendre à la mosquée pour effectuer la prière du vendredi, la police lui a barré la route. Ils l’ont empêché d’aller effectuer sa prière. Ses droits ont été bafoués. S’il avait insisté, ils allaient l’arrêté, et cela allait soulever plus de tension. Comme il a compris cela, il s’est replié et rentré tranquillement chez lui. Aujourd’hui, la situation est calme tout le monde est parti. Sonko a parlé ce matin à tous ceux qui sont venus des régions, il a remercié tout le monde et chacun est rentré chez lui tranquillement. Le combat continu, et lutter contre notre démocratie ».



Amadou Bâ, coordinateur Communale de Pastef au niveau du département de Gossas d'ajouter: « Je viens de Gossas pour apporter mon soutien à Ousmane Sonko par rapport aux forfaitures qu’il est en train de subir. Et tout cela a été organisé par le Président Macky Sall. Nous en tant que patriote ce que nous voulons, c’est de libérer le Sénégal et l’Afrique des mains de ces oppresseurs pour pouvoir construire l’avenir de notre pays. J’en profite pour lancer un appel à la société civile et aux hommes religieux de dire au Président Macky Sall d’arrêter son intimidation à l’endroit du Président Ousmane Sonko. Aujourd’hui, le peuple a fait son choix, il doit l’accepter. La façon dont ce pays est géré, n’est pas bonne. Je viens de Gossas où un Dg est nommé tête de liste pour les élections législatives… Il y a la loi qui l’interdit», déplore Amadou Bâ.