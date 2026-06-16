Sénégal : le chiffre d’affaires industriel progresse de 1,5 % au premier trimestre 2026

Le chiffre d'affaires global de l'industrie sénégalaise s'est bonifié de 1,5 % au premier trimestre 2026 comparativement à la même période de l'année précédente, selon les dernières données publiées par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), ce 16 juin 2026. Hors pétrole, la progression de l'activité industrielle se chiffre à 2,3 %.



Cette dynamique positive est principalement portée par la bonne tenue des industries de production d’électricité, de gaz et d’eau (+6,9 %) – tirée par une hausse de 13,9 % des ventes d'eau – ainsi que par les industries extractives (+4,6 %). Au sein de ce dernier secteur, la forte hausse du chiffre d'affaires des minerais métalliques (+27,8 %) et la croissance de l'extraction d’hydrocarbures (+2,4 %) ont permis de compenser le repli de 14,1 % enregistré dans les autres produits extractifs. En revanche, le secteur de l'environnement s'inscrit en baisse de 5,3 %.



Dans le secteur des services, la tendance est plus contrastée. Le chiffre d’affaires des services d’hébergement et de restauration s'est contracté de 1,7 % par rapport au premier trimestre 2025. Ce recul est entièrement imputable aux activités de restauration, qui chutent de 13,3 %, alors que le segment de l’hébergement affiche une solide croissance de 16,4 % sur la même période.