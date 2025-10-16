Sénégal : le forum national sur le livre d'ouvre ce jeudi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la cérémonie d’ouverture du forum national sur le livre et la lecture, ce jeudi. Un événement crucial pour la refondation culturelle du Sénégal.



Ce forum qui a réuni écrivains, éditeurs, bibliothécaires et enseignants, est conçu comme un « laboratoire d’idées », avec l’objectif affiché de faire du livre un moteur de transformation éducative et culturelle. Dans son allocution, le Chef de l’État a souligné la dimension émancipatrice de la lecture, affirmant que le livre « libère, inspire et façonne les aspirations des peuples ainsi que les idéaux des Nations ».



Le moment le plus marquant, selon la Présidence, qui donne l’information sur sa page Facebook, fut son évocation d'un souvenir personnel. « J’ai aimé la lecture, car j’ai toujours vu mon père lire ».



Le Président Faye a conclu en réaffirmant l'engagement de l'État à utiliser le livre comme un instrument central pour bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, fondé sur la connaissance.