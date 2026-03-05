Développement durable : l'ONU lance son groupe des économistes au Sénégal

Le Système des Nations Unies (SNU) au Sénégal a franchi une étape clé dans sa stratégie d'accompagnement du pays en installant, ce mardi 3 mars 2026, son Groupe des économistes. Cette session inaugurale, qui s'est tenue dans les locaux du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH), marque la naissance d'un pôle d'expertise destiné à fournir des analyses économiques de haute qualité pour soutenir les ambitions de développement durable du Sénégal.



L'objectif de ce nouveau cadre de travail est de briser les silos entre les différentes agences onusiennes pour créer une force de frappe analytique commune. En harmonisant leurs approches, les économistes de l'ONU entendent offrir une lecture plus cohérente et plus fine des enjeux économiques nationaux. Ce partage d'expertise permettra de mieux conseiller le Gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de ses politiques publiques, en veillant à l'équilibre entre croissance économique et respect des droits fondamentaux.



e groupe de réflexion se veut un outil de plaidoyer et d'aide à la décision. Il se focalisera sur la production de données probantes pour aider le Sénégal à relever ses défis majeurs, notamment dans le cadre de l'Agenda Sénégal 2050. En plaçant la collaboration au cœur de son fonctionnement, le Groupe des économistes garantit une meilleure contribution du Système des Nations Unies aux priorités de développement, assurant ainsi que chaque recommandation soit alignée sur les besoins réels des populations et les engagements internationaux du pays.