Sénégal: le journaliste Pape Ndiaye auditionné dans le fond le 23 mai

L'information vient de tomber. Le journaliste chroniqueur judicaire de la chaîne privé Walf TV, Pape Ndiaye fera face au juge du 2e cabinet le 23 mai prochain pour une audition dans le fond, a informé son avocat Me Moussa Sarr.



Pour rappel, le journaliste

a été inculpé pour notamment « outrage à magistrat, diffusion de fausses nouvelles...» et écroué le 7 mars dernier.



À noter que le Syndicats professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) a plaidé mercredi 03 mai, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse pour sa « libération définitive ».