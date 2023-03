Sénégal: le journaliste Pape Ndiaye placé en position de garde à vue

Convoqué à la Sûreté urbaine (SU) pour affaire le concernant, le journaliste Pape Ndiaye a été placé en position de garde à vue pour "diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat", a-t-on appris ce vendredi.Le chroniqueur est arrivé vers 10h 00 (GMT) dans les locaux du Commissariat central de Dakar. Lui qui travaille à Walfadjri était accompagné de son avocat, Me Moussa Sarr et du journaliste Ibrahima Lissa Faye, président de l’Association des pressionnels de la presse en ligne (APPEL).Cette convocation fait suite à un soit-transmis du procureur relatif à la dernière sortie du chroniqueur. Ce dernier avait soutenu que 19 substituts du procureur se seraient opposés au renvoi de l'affaire Sonko-Adji Sarr devant la Chambre criminelle.