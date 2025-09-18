Sénégal : le ministère de l’Éducation veut l’intégration progressive de l’IA dans les pratiques pédagogiques

Dans le cadre du New Deal technologique impulsé par le chef de l'État, et en cohérence avec la Stratégie du Numérique pour l'Éducation 2025-2029 (SNE 25-29), le ministère de l'Education nationale (MEN) encourage, dès cette rentrée, l'intégration progressive, éthique et inclusive de l'intelligence artificielle (IA) dans les pratiques pédagogiques.



Dans une note publiée ce jeudi 18 septembre 2025, le ministre Moustapha Guirassy s’adresse aux enseignantes et enseignants en soulignant que l’IA, moteur des grandes transformations éducatives mondiales, offre des opportunités immenses que notre École se doit de saisir avec lucidité et ambition.



Formation continue destiné à 105 000 enseignants



Pour accompagner cette dynamique, le ministre annonce qu’un programme national de formation continue destiné à 105 000 enseignants sera lancé dès septembre, en partenariat avec l'Université Cheikh Hamidou Kane à travers Force-N.



Selon lui, ce dispositif, ouvert à tous les enseignants, comprendra notamment un « module consacré à l'usage éducatif et responsable de l'IA », afin de renforcer les compétences professionnelles, encourager l'innovation et assurer une maîtrise des technologies au service des apprenants.



Dans le prolongement de cette démarche, le MEN procédera dans les prochains jours à la distribution de 5 000 ordinateurs portables à tous les élèves de 1ère et de Terminale S1 et S3.





D’après la note, cette dotation vise non seulement à soutenir l'apprentissage des disciplines scientifiques, mais aussi à préparer les bénéficiaires à l'usage des outils d'IA et à développer des compétences numériques avancées.



À l'issue de cette formation, le ministre invite tous les « enseignants à intégrer progressivement l'IA dans leurs pratiques pédagogiques, à la transmettre aux apprenants et à en faire un levier structurant d'innovation ».



Conscient des disparités d’accès à la connectivité, le MEN prévoit des solutions de connectivité diversifiées, hybrides et adaptées aux réalités de chaque territoire, afin de garantir une inclusion numérique équitable sur l'ensemble du pays.



Charte nationale d'éthique de I'IA en éducation



Pour Moustapha Guirassy, l'IA ne remplace pas l'enseignant: elle l'accompagne, enrichit ses outils et permet de mieux différencier les parcours, d'identifier les besoins en temps réel et d'ouvrir de nouvelles voies vers la réussite. « Elle contribuera ainsi à renforcer l'équité, la créativité et la performance pédagogique », souligne-t-il, précisant que cette « transition appelle des garanties solides ».



Selon lui, le MEN veillera à l'égalité d'accès aux outils numériques et à la formation continue de tous les personnels.



Le ministre annonce qu’une Charte nationale d'éthique de I'IA en éducation encadrera les usages, afin que l'intelligence artificielle demeure un « levier au service des valeurs républicaines et humanistes de l'école ».