Moyen-Orient: Les émissaires de Donald Trump attendus au Pakistan en vue de pourparlers sur l'Iran

Ce qu'il faut retenir

► Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé vendredi soir à Islamabad, et ne prévoit pas de rencontrer les négociateurs américains, selon la télévision d'État iranienne. Les émissaires du président américain Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se rendent samedi au Pakistan en vue de pourparlers « avec des représentants de la délégation iranienne », a pourtant déclaré auparavant la porte-parole de la Maison Blanche. Karoline Leavitt a assuré que cette rencontre était une demande de Téhéran.



► Malgré l'annonce par Donald Trump d'une prolongation de « trois semaines » du cessez-le-feu entre Israël et le Liban jeudi 23 avril, Israël a poursuivi ses frappes dans le sud du pays du Cèdre, vendredi 24 avril. Selon le ministère libanais de la Santé, elles ont fait six morts et deux blessés. L'État hébreu a pour sa part indiqué avoir tué six combattants armés du Hezbollah.



► Un Casque bleu indonésien blessé dans la soirée du 29 mars par un projectile ayant frappé sa base au Liban est décédé, a annoncé la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), ce qui porte à six le nombre de morts dans ses rangs depuis le début du conflit.

L'Iran exécute un homme condamné pour coopération avec Israël

Un homme, condamné pour avoir collaboré avec les services secrets israéliens au cours des importantes manifestations en Iran en janvier, a été exécuté samedi, a annoncé le pouvoir judiciaire iranien. Erfan Kiani a été pendu à l'issue d'une procédure validée par la cour suprême, a indiqué le site Mizan Online du pouvoir judiciaire.



Il le décrit comme l'un des « principaux protagonistes » impliqués dans une « mission confiée par le Mossad » au cours des manifestations qui ont secoué la province d'Ispahan, dans le centre du pays.



Il était poursuivi pour « destruction de biens publics et privés, incendie criminel, possession et utilisation de cocktails Molotov, port d'arme blanche (machette), blocage de voies de circulation, agression contre des agents et diffusion de la peur parmi les citoyens ».

Iran: le ministère de la Défense affirme que les États-Unis cherchent «un moyen de sauver la face»

Les États-Unis cherchent « un moyen de sauver la face » pour s'extraire de la guerre, a déclaré samedi le porte-parole du ministère iranien de la Défense, alors que se profile une reprise des tractations irano-américaines via le médiateur pakistanais.



« Notre puissance militaire est aujourd'hui une force dominante, et l'ennemi cherche un moyen de sauver la face pour sortir du bourbier de la guerre dans lequel il s'est enlisé », a affirmé un porte-parole du ministère, cité par l'agence Isna.



Les émissaires américains sont attendus samedi à Islamabad, mais sans garantie de rencontre directe avec la délégation iranienne arrivée vendredi dans la capitale pakistanaise, deux semaines après de premiers pourparlers entre les deux belligérants.