Sénégal : le ministère du Commerce gèle les importations de pomme de terre et d’oignon

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé le gel des importations de pomme de terre et d’oignon à compter du 16 janvier 2026, en même temps que le lancement officiel de la campagne de commercialisation 2025-2026.



Cette décision fait suite à l’arrivée de la production locale de pomme de terre sur le marché dès le 15 janvier 2026, tandis que celle de l’oignon est attendue à partir du 15 février 2026.



Dans une circulaire, le ministère précise que les dernières statistiques douanières indiquent que les importations programmées, sous forme de quotas, ont été exécutées à hauteur de 95% et que les stocks constitués sont suffisants pour couvrir les besoins du marché jusqu'à l'arrivée de la production locale susmentionnée.



Afin de sécuriser l'écoulement de la production locale, de préserver la stabilité des prix et d'éviter une surabondance importée pendant la phase d'entrée en production locale, le ministère du Commerce a décidé d’instaurer un gel immédiat des importations de pomme de terre et d'oignon à compter du 16 janvier 2026, et ce jusqu'à nouvel ordre.



Le document précise également que les services des Douanes et de la Direction du Commerce Intérieur veilleront à l'application stricte de cette mesure et à la suspension de toute autorisation d'importation nouvelle pour ces deux produits.