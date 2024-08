Sénégal: le ministre de la Communication lance une plateforme de recensement des médias

Le ministre de la Communication et des Télécommunications et du numérique Alioune Sall avait annoncé que de nouvelles initiatives allaient être entreprises en vue d'assainir le secteur. Alors c'est dans ce cadre que la plateforme de recensement des médias sera lancée ce vendredi à partir de 10h à la maison de la presse.



Celle-ci vise à assainir le milieu des médias en vue d'identifier tous les organes de presse. L'objectif de la plateforme de déclaration des médias du Sénégal est d'encadrer et de redynamiser le secteur des médias au Sénégal.



Rappelons que mardi 13 août, une bonne partie de la presse sénégalaise a observé une journée sans presse. Dans leur "Edito-Mort programmé de la presse" publié lundi, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS) liste les maux dont souffre les médias. Il s'agit entre autres de la "Fermeture des comptes bancaires, production d'état exécutoire de saisie de matériels de production, rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, gel des paiements, mise en demeure, refus de concertation".